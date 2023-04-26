Кикбоксер Туйнов назвал имена сильнейших ударников в MMA

Кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, кого считает сильнейшим ударником в смешанных единоборствах (MMA).

«Выбор очень большой. Думаю, в пятёрку входит Макс Холлоуэй. Все свои поединки он старается проводить в стойке и первым из бойцов UFC преодолел планку в 3000 нанесённых ударов. Отметил бы и Александра Волкановски, который всегда рад зарубиться. Нельзя не назвать и Джона Джонса — одного из величайших спортсменов в истории MMA. Думаю, его можно поставить на первое место. Всегда великолепно контролирует дистанцию, исполняет нестандартные элементы.

Хочу включить в топ-5 Ислама Махачева. Он очень хорош в стойке, особенно с учётом того, что является выходцем из борьбы. Он постоянно совершенствует свои навыки, очень много работает. И лично у меня вызывает впечатление его способность заставать противников врасплох довольно стандартными комбинациями. Та же связка прямой — оттяжка — прямой является одной из базовых в боксе. Но он использует её даже в титульных поединках, и это проходит.

Также одним из самых зрелищных весовых категорий является полусредняя, где выступает Хамзат Чимаев. При этом он готов биться и в 84 кг, ранее уже бросал вызов тому же Перейре. В сражении с Бёрнсом он продемонстрировал, что может не только бороться, но и биться в стойке. Также жду дебюта Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) в UFC. Думаю, он удивит многих своей ударной техникой, будет завоёвывать бонусы и привлекать внимание к себе», — заявил Туйнов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Туйнов нокаутировал Лейна на турнире Pravda Boxing.