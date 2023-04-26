Кафельников: МОК не может повлиять на такие ситуации, как с отказом Дьяченко в перелёте

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об инциденте с теннисисткой Виталией Дьяченко, которую сняли с рейса из-за российского паспорта.

«Я думаю, обращение в спортивные федерации и МОК навряд ли что-то поменяет. Просто ни у кого нет рычага влияния на действия польских властей. Да, это печально, но что сделаешь? Нужно жить в таких реалиях, к сожалению», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта. По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA.

Ранее Дьяченко заявила, что по двум-трём пунктам она могла попасть на рейс LOT.