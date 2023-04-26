Дьяченко заявила, что по двум-трём пунктам она могла попасть на рейс LOT

Теннисистка Виталия Дьяченко подробно рассказала о том, как авиакомпания LOT Polish Airlines сняла её с рейса в Варшаве из-за российского паспорта.

«Сначала даже не хотели разговаривать — просто вернули паспорт и попросили отойти подальше от стойки. И когда я начала требовать письменного подтверждения, позвала менеджеров, мне ничего не смогли предоставить. Только один из сотрудников потом показал со своего телефона правила перевозки компании LOT, где более десяти пунктов, когда русские могут использовать данную авиалинию. Как я поняла, какой-то внутренний документ, поскольку в открытом доступе его не было.

Причём по двум-трём пунктам я проходила. Во-первых, это была деловая поездка: я игрок, еду на соревнования. У меня есть все подтверждения — брони отелей, письма от ITF и WTA. И второй пункт: мой папа — сотрудник ООН, находится в миссии, члены семьи этой миссии также могут перемещаться. Им, наоборот, должны помогать в этом, а не мешать», — заявила теннисистка в интервью RT.

Ранее Дьяченко рассказала, что испытала шок после снятия с рейса из-за российского паспорта.