Дьяченко рассказала, что испытала шок после снятия с рейса из-за российского паспорта

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о реакции людей на то, что авиакомпания LOT Polish Airlines сняла её с рейса из-за российского паспорта.

«По поводу реакции общественности — мне сложно говорить за других. Могу отвечать только за себя. Я лично испытала полный шок от происходящего, потому что ничего подобного со мной раньше не случалось. Как всегда, брала билеты заранее, за несколько дней. В Каире был транзит до Варшавы. Если бы знала, то полетела бы по-другому. До начала поездки мне не пришло никакого уведомления о запрете пересечения польской границы.

Я уже в Москве. Прихожу в себя после всего произошедшего. Теперь всё хорошо. В Каире провела около суток», — сказала спортсменка в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Дьяченко обнародовала список правил авиакомпании LOT, из-за которых её сняли с рейса.