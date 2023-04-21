Писарский считает, что турнир CAFA был интересен для сборной России по футболу

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказал мнение, что турнир CAFA был интересен для национальной команды.
Писарский считает, что турнир CAFA был интересен для сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Такой турнир был бы интересен сборной? Думаю, да. Если сборная играет, это уже хорошо. Неважно, с кем», — цитирует Писарского «Матч ТВ».

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в турнире CAFA.

21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ.

После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.

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