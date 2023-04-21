Писарский считает, что турнир CAFA был интересен для сборной России по футболу

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказал мнение, что турнир CAFA был интересен для национальной команды.

«Такой турнир был бы интересен сборной? Думаю, да. Если сборная играет, это уже хорошо. Неважно, с кем», — цитирует Писарского «Матч ТВ».

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в турнире CAFA.

21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ.

После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.