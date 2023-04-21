Писарский считает, что турнир CAFA был интересен для сборной России по футболу
- РИА Новости
«Такой турнир был бы интересен сборной? Думаю, да. Если сборная играет, это уже хорошо. Неважно, с кем», — цитирует Писарского «Матч ТВ».
18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в турнире CAFA.
21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ.
После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.