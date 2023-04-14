Зозуля: похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро-2024

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Украинский нападающий «Райо Махадаонда» Роман Зозуля отреагировал на возможное принятие закона о запрете командам Украины участвовать в международных соревнованиях, куда допущены российские и белорусские атлеты.
Зозуля: похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро-2024
  • AFP

«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», — написал Зозуля в соцсетях.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Таким образом, сборная Украины может не принять участие в чемпионате Европы — 2024 по футболу, потому что в квалификации турнира выступает команда Белоруссии.

Ранее Михаил Мамиашвили вспомнил, как олимпийский чемпион Жан Беленюк просил забрать его в Россию из-за проявлений расизма на Украине.

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