Зозуля: похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро-2024

Украинский нападающий «Райо Махадаонда» Роман Зозуля отреагировал на возможное принятие закона о запрете командам Украины участвовать в международных соревнованиях, куда допущены российские и белорусские атлеты.

«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», — написал Зозуля в соцсетях.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Таким образом, сборная Украины может не принять участие в чемпионате Европы — 2024 по футболу, потому что в квалификации турнира выступает команда Белоруссии.

Ранее Михаил Мамиашвили вспомнил, как олимпийский чемпион Жан Беленюк просил забрать его в Россию из-за проявлений расизма на Украине.