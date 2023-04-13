Канчельскис: смешная команда «Химки» точно вылетит в ФНЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Химки» по окончании сезона вылетят из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По итогам сезона в ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету. Вторая команда на вылет — «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Об отставке Спартака Гогниева стало известно 3 апреля.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым. Ринат Билялетдинов остался в клубе в должности старшего тренера.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Торпедо» с тем же количеством очков занимает 16 позицию.

Ранее голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал увольнение Гогниева.