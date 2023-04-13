Митрюшкин: футболисты «Химок» уже привыкли к тренерским отставкам

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал увольнение бывшего главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда всё получается. Результата у команды при нём не было, руководство приняло решение его уволить. Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам», — цитирует Митрюшкина «Чемпионат».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» являлся Ринат Билялетдинов.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о Гогниеве.