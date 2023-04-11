РПЛ потроллила Талалаева после назначения в «Химки»
- РИА Новости
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«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» — написала пресс-служба под забавной картинкой.
11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым.
Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Ранее Василий Уткин сравнил назначение Талалаева в «Химки» с известным анекдотом.