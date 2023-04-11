Уткин сравнил назначение Талалаева в «Химки» с известным анекдотом

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Комментатор Василий Уткин оценил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».
Уткин сравнил назначение Талалаева в «Химки» с известным анекдотом
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Третья команда у человека за сезон. Прямо как в анекдоте про человека, который очень любил детей... А пятый тренер в команде за год — так это не фокус... Эдак выходит, что порядка, а то и более ста человек по-тренерски обслужил Талалаев за сезон», — написал Уткин в Telegram-канале.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее Андрей Талалаев прокомментировал своё назначение на пост наставника «Химок».

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