Талалаев: про амбиции после назначения в «Химки» громких слов говорить не буду

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал своё назначение на пост наставника подмосковного клуба.

«Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо. Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее Андрей Канчельскис высказался о назначении экс-главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева в «Химки».