Талалаев: про амбиции после назначения в «Химки» громких слов говорить не буду
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«Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо. Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым.
Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Ранее Андрей Канчельскис высказался о назначении экс-главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева в «Химки».