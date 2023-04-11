Колосков: не верится, что Талалаеву дадут доработать контракт
- РИА Новости
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«Тренерская чехарда в «Химках» ни к чему хорошему не приведёт. Нельзя так часто менять тренеров. Здорово, если эта тенденция будет нарушена и ему дадут доработать контракт. Но верится в это с трудом, вернее, не верится», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Талалаевым на пять лет.
Исполняющим обязанности главного тренера клуба является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Ранее Василий Уткин сравнил назначение Талалаева в «Химки» с известным анекдотом.