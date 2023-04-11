Анфиса Резцова сообщила, что может покинуть больницу в ближайшее время

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что может покинуть больницу в ближайшее время после инфаркта.
Анфиса Резцова сообщила, что может покинуть больницу в ближайшее время
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

«Всё хорошо у меня, но пока ещё не выписали, так как гемоглобин пока что не пришёл в норму. Думаю, что через день-два меня выпишут», — цитирует Резцову РИА Новости.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не советует лыжнику Александру Большунову ехать в Норвегию.

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