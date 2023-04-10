Тихонов объяснил, почему не советует Большунову ехать в Норвегию

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не советует лыжнику Александру Большунову ехать в Норвегию.

«Я много раз там был в гостях. За свой счёт будешь пить и кушать — это сто процентов. Я норвежцам не доверяю. Большунову нужно крепко подумать. От них можно ожидать всё, что угодно. Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошёл на поклон, а ты — русский мужик, Большунов!» — цитирует Тихонова Metaratings.

На прошлой неделе Большунов рассказал, что ему написал коллега из сборной Норвегии, попросивший приехать к ним, потому что они соскучились.

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению FIS.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Юрий Бородавко рассказал, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне.