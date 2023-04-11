Врач Шестаков назвал тромбоз главным препятствием для протезирования Костомарова

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков назвал главное препятствие для протезирования олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Подготовка Романа к протезам значит, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума. Как правило, тромбоз не привязывается к определённому месту, а передвигается по организму при перемещениях пациента. Сложно определить его дальнейшее местоположение. В этом заключается большая опасность», — цитирует Шестакова Sport24.

10 апреля стало известно, что Костомарову сделали культи для протезирования ампутированных нижних конечностей. По информации СМИ, фигурист чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с ним работает психолог.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал здоровья Костомарову.