Родионенко: от бойкота украинцев мы ничего не потеряем, в отличие от них

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов.

«Нам вообще не надо обращать на это внимание. Прежде всего, нас ещё не допустили, так что украинцы рано волнуются. Если не хотят выступать — не надо, мы от этого ничего не потеряем. А вот украинский спорт потеряет, правильно всё говорят в МОК. Может, они страхуются, понимая, что им трудно будет попасть в Париж», — цитирует Родионенко РИА Новости.

31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение правительства Украины запретить своим спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с россиянами ни к чему не приведёт.