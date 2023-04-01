Глава ФСБР Мамиашвили: бойкот Украины соревнований с россиянами ни к чему не приведёт

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение правительства Украины запретить своим спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с россиянами ни к чему не приведёт.

«Большинство руководителей международных федераций — здравомыслящие люди, которые добились больших успехов либо в спорте, либо в управлении. Они понимают, что бойкот ни к чему не приведёт. Они занимали пьедесталы, в их честь звучал гимн, на трибунах все стояли с уважением», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил рекомендации МОК по допуску российских атлетов на международные соревнования.