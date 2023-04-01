Президент Федерации фехтования России назвал фарсом рекомендации МОК по допуску россиян

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на международные соревнования.

«Этот самый настоящий фарс. Конгресс — это высший орган по принятию решений, но по сути этого нет. Если высший орган принял решение о нашем возврате, а вдруг через десять дней МОК рекомендовал опять непонятно что, естественно, о заявлении конгресса все забыли», — сказал Мамедов в эфире телеканала «Россия 24».

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры с середины апреля.

28 марта стало известно, что 318 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

МОК, в свою очередь, рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.