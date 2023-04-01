Президент Федерации фехтования России назвал фарсом рекомендации МОК по допуску россиян

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на международные соревнования.
Президент Федерации фехтования России назвал фарсом рекомендации МОК по допуску россиян
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«Этот самый настоящий фарс. Конгресс — это высший орган по принятию решений, но по сути этого нет. Если высший орган принял решение о нашем возврате, а вдруг через десять дней МОК рекомендовал опять непонятно что, естественно, о заявлении конгресса все забыли», — сказал Мамедов в эфире телеканала «Россия 24».

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры с середины апреля.

28 марта стало известно, что 318 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

МОК, в свою очередь, рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.

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