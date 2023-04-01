Валуев: МОК не может поддержать инициативу Украины о бойкоте российских спортсменов

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Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ситуации с заявлением Украины по поводу запрета на участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Валуев: МОК не может поддержать инициативу Украины о бойкоте российских спортсменов
  • РИА Новости

«МОК не может поддержать инициативу Украины о бойкоте российских спортсменов. Они юридически ничтожны, по судам затаскают. Этой организации необходимо содержать статус-кво в данном вопросе, что они и делают», — цитирует Валуева Sport24.

31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что россиян не должно волновать, хотят ли украинские спортсмены принимать с ними участие в одних соревнованиях.

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