Тарасова: плевать, хотят украинцы с нами соревноваться или нет, это их право

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что россиян не должно волновать, хотят ли украинские спортсмены принимать с ними участие в одних соревнованиях.

«Нам плевать, хотят они с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается? Они не из-за нас отказываются, а из-за себя. Им предлагают участвовать, а они не хотят. Пусть будет так. Не думаю, что МОК сможет как-то повлиять на их позицию», — цитирует Тарасову РИА Новости.

31 марта в кабинете министров Украины сообщили, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже вместе с россиянами.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о ситуации с заявлением Украины по поводу запрета на участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.