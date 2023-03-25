Чайковская о словах Сакамото: в Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию
- РИА Новости
«В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию. Российская школа фигурного катания — образец для многих стран. Поэтому такие серьёзные спортсмены, как Сакамото, ждут нашего возвращения», — приводит слова Чайковской Sport24.
25 марта Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.
Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.
Ранее Чайковская отреагировала на переход Степановой и Букина в группу к Жулину.