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Чайковская о словах Сакамото: в Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала слова чемпионки мира Каори Сакамото о возвращении россиян на международные соревнования.
Чайковская о словах Сакамото: в Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию
  • РИА Новости

«В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию. Российская школа фигурного катания — образец для многих стран. Поэтому такие серьёзные спортсмены, как Сакамото, ждут нашего возвращения», — приводит слова Чайковской Sport24.

25 марта Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев.

Ранее Чайковская отреагировала на переход Степановой и Букина в группу к Жулину.

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