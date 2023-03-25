НХЛ не видит угрозы для российских хоккеистов из-за участия в ЛГБТ-акциях перед матчами

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о ЛГБТ-акциях перед матчами.

«Мы серьёзно относимся ко всем рискам, в том числе к этому. Однако у нас нет информации, которая бы свидетельствовала о наличии какой-либо существенной угрозы, связанной с участием российского игрока в ЛГБТ-акции клуба», — цитирует Дэйли The Athletic.

В «Чикаго Блэкхоукс» отметили, что конкретные риски участия в акциях для российских игроков отсутствуют, но клуб таким образом перестраховался от возможных неожиданных последствий.

24 марта хоккеисты «Флориды» Эрик и Марк Стаалы заявили, что не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ из-за того, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идёт против христианских убеждений спортсменов.

Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об отказе игроков «Чикаго Блэкхоукс» надевать радужные свитера.