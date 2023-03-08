Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари»
- Gettyimages.ru
Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сообщает The Athletic.
Отмечается, что джерси для разминки были показаны на аукционном сайте клуба в посте, который позже был удалён. Также перед матчем несколько игроков использовали ленту для клюшек и шайбы с символикой ЛГБТ.
18 января защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался разминаться перед матчем регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ. Россиянин объяснил своё решение религиозными убеждениями.
Ранее болельщик «Тоттенхэма» был арестован за гомофобные кричалки во время матча 25-го тура чемпионата Англии по футболу с «Челси».