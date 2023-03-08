Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари»

Хоккеисты «Миннесота Уайлд» не стали поддерживать акцию и надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари Флеймз».

Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сообщает The Athletic.

Отмечается, что джерси для разминки были показаны на аукционном сайте клуба в посте, который позже был удалён. Также перед матчем несколько игроков использовали ленту для клюшек и шайбы с символикой ЛГБТ.

18 января защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался разминаться перед матчем регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ. Россиянин объяснил своё решение религиозными убеждениями.

Ранее болельщик «Тоттенхэма» был арестован за гомофобные кричалки во время матча 25-го тура чемпионата Англии по футболу с «Челси».