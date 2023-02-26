Болельщика «Тоттенхэм» взяли под стражу за гомофобные кричалки во время матча с «Челси»

Болельщик «Тоттенхэм» был арестован за гомофобные кричалки во время матча 25-го тура чемпионата Англии по футболу с «Челси».

«Мы можем подтвердить, что человек был задержан за гомофобные кричалки. В «Тоттенхэм Хотспур» нет места дискриминации», — говорится в официальном Twitter клуба.

После матча между командами некоторые фанаты жаловались в соцсетях на фаната «шпор», который во время игры скандировал гомофобные выражения.

Игра на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в столице Великобритании завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Антонио Конте.

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, отреагировал на ситуацию с брошенным бананом в сторону своего подопечного в матче Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») (3:0).