Болельщика «Тоттенхэм» взяли под стражу за гомофобные кричалки во время матча с «Челси»
«Мы можем подтвердить, что человек был задержан за гомофобные кричалки. В «Тоттенхэм Хотспур» нет места дискриминации», — говорится в официальном Twitter клуба.
После матча между командами некоторые фанаты жаловались в соцсетях на фаната «шпор», который во время игры скандировал гомофобные выражения.
Игра на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в столице Великобритании завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Антонио Конте.
Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, отреагировал на ситуацию с брошенным бананом в сторону своего подопечного в матче Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») (3:0).