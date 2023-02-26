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Агент: Вендел отреагировал на ситуацию с брошенным бананом с безмятежностью

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Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, отреагировал на ситуацию с брошенным бананом в сторону своего подопечного в матче Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») (3:0).
Агент: Вендел отреагировал на ситуацию с брошенным бананом с безмятежностью
  • РИА Новости

«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота.

Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок.

 

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