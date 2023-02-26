Агент: Вендел отреагировал на ситуацию с брошенным бананом с безмятежностью
- РИА Новости
«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота.
Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».
На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок.