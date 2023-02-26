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Жоаозиньо: кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на ситуацию с брошенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России («Путь регионов»).
Жоаозиньо: кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо
  • Gettyimages.ru

«Человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок. Мы живём в современном мире, где не важно, какого ты цвета кожи, откуда родом и какая у тебя религия. Все мы, люди, равны. И в конце концов, кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с брошенным бананом.

 

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