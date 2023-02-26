Малафеев: брошенный банан — это средневековье, полный идиотизм
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«Что касаемо брошенного банана — это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм. Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», — цитирует Малафеева Metaratings.
На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее сообщалось, что «Волга» сделала заявление после расистского инцидента в матче с «Зенитом».