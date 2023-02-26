«Волга» сделала заявление после расистского инцидента в матче с «Зенитом»

В «Волге» отреагировали на ситуацию с брошенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России («Путь регионов»).

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жёсткая и принципиальная позиция. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией!

«Волга» всегда осуждала, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки», — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) отреагировали на ситуацию с бананом и Венделом.