ФНЛ сделала заявление после расистского инцидента в матче «Волга» — «Зенит»

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) отреагировали на ситуацию с брошенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».

«ФНЛ безусловно осуждает проявление расизма на матче турнира Фонбет Кубок России между «Волгой» и «Зенитом». Надеемся на скорейшее разбирательство со стороны КДК РФС и прочих компетентных органов», — сказано в заявлении организации в Telegram-канале.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее в РФС сообщили, что КДК рассмотрит эпизод с брошенным предметом в сторону Вендела.