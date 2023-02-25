В РФС сообщили, что КДК рассмотрит эпизод с брошенным предметом в сторону Вендела

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на ситуацию с выброшенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».

«Инцидент в матче «Волга» — «Зенит» будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее сообщалось, что в «Волге» намерены разобраться в ситуации с выброшенным предметом в адрес Вендела.