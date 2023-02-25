В РФС сообщили, что КДК рассмотрит эпизод с брошенным предметом в сторону Вендела
- РИА Новости
«Инцидент в матче «Волга» — «Зенит» будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».
На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).
Ранее сообщалось, что в «Волге» намерены разобраться в ситуации с выброшенным предметом в адрес Вендела.