В «Волге» намерены разобраться в ситуации с выброшенным предметом в адрес Вендела

Директор «Волги» Михаил Наволокин сообщил, что в клубе разберутся с ситуацией с выброшенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела.

«Банан на поле? Если такая ситуация была, конечно, будем разбираться. Найдём виновных. Камеры на стадионе установлены. Прямо сейчас поднимем службу безопасности стадиона, чтобы они разбирались в этой ситуации... грустно, что такой момент произошёл во время игры», — цитирует Наволокина «Спорт-Экспресс».

На первой добавочной минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро высказался о получении российского гражданства своим клиентом.