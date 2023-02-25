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Агент: Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство

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Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро высказался о получении российского гражданства своим клиентом.
Агент: Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство
  • AP

«Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно», — приводит слова Рибейро Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.

Ранее бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

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