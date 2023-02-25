Узнать больше

Жоаозиньо считает, что Малком и Клаудиньо усилили бы сборную России

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о получении российского гражданства футболистами санкт-петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.
Жоаозиньо считает, что Малком и Клаудиньо усилили бы сборную России
  • Legion-Media

«Будут ли они в сборной? Решит главный тренер. Я не могу ответить, а нужно ли это им. Было бы лучше, если бы они сами ответили, хотят ли играть за сборную России. Без сомнения, что они усилят национальную команду», — приводит слова Жоаозиньо РИА Новости.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, саркастически отреагировала на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить