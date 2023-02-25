Жоаозиньо считает, что Малком и Клаудиньо усилили бы сборную России
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«Будут ли они в сборной? Решит главный тренер. Я не могу ответить, а нужно ли это им. Было бы лучше, если бы они сами ответили, хотят ли играть за сборную России. Без сомнения, что они усилят национальную команду», — приводит слова Жоаозиньо РИА Новости.
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.
Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, саркастически отреагировала на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.