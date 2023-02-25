Салихова подшутила над Малкомом и Клаудиньо после получения гражданства России

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, саркастически отреагировала на получение российского гражданства бразильскими полузащитниками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат», — цитирует Салихову «Чемпионат».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.

Ранее Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство.