Салихова подшутила над Малкомом и Клаудиньо после получения гражданства России
- РИА Новости
«Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат», — цитирует Салихову «Чемпионат».
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.
Ранее Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство.