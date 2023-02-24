Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российский паспорт

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство.

«Большое спасибо», — написал нападающий в соцсетях, прикрепив к записи смайлики с изображением флагов Бразилии и России и связав их сердечком.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Ранее бразильский нападающий «Зенита» Малком отреагировал на новость о том, что получил гражданство России.