Малком — о получении российского гражданства: большое спасибо

Бразильский нападающий «Зенита» Малком отреагировал на новость о том, что получил гражданство России.

«Большое спасибо», — написал Малком в социальных сетях.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Также статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23 не изменится.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.