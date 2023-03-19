Сафонов не играл с «Локомотивом» из-за недомогания

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, почему вратарь Матвей Сафонов не принял участие в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Узнал о попадании в состав на тренировке за день до игры. Спокойно отнесся к этому, ничего особенного не было. У Матвея Сафонова было небольшое недомогание, которое он почувствовал уже в Москве», — цитирует Агкацева РИА Новости.

Вратарь признался, что во время матча Сафонов подсказывал ему, как лучше взаимодействовать с защитниками.

Накануне появилась информация, что Сафонов подхватил коронавирус и его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Сафонов 18 марта остался в запасе на матч 20-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». Однако перед началом игры он принял участие в тренировке команды.

24-летний голкипер в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта.