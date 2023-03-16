Врач оценил состояние Костомарова фразой «дайте человеку выжить»

Бывший врач сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Андрей Звонков оценил состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Это характерно для болезни Рейно, которая чаще всего заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено. Пишут, что Роману наймут психолога... Дайте человеку выжить для начала. Он ведь ещё балансирует на весах, которые неизвестно куда качнутся», — цитирует Звонкова портал «Новосибирск онлайн».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее врач Лев Авербах высказался о состоянии Костомарова.