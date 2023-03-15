Врач: неизвестно, в каком состоянии будут интеллект и психика Костомарова

Врач Лев Авербах высказался о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«Хорошо, что все показатели улучшаются. Значит, врачи хорошо делают свою работу. С такими осложнениями вывести пациента на положительную динамику — факт золотых рук врачей. Конечно, перспективы всё ещё туманны для Костомарова и врачей. Неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика», — цитирует Авербаха Sport24.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее стали известны новые подробности самочувствия Костомарова.