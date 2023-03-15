«Матч ТВ»: врачи пытаются привести Костомарова в сознание после микроинсульта

Стали известны новые подробности самочувствия олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщает «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что Костомарову грозит новая ампутация.