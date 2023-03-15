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Газзаев — о чемпионате CAFA: такие турниры важны для того, чтобы сборная России жила

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможном выступлении сборной России на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Газзаев — о чемпионате CAFA: такие турниры важны для того, чтобы сборная России жила
  • РИА Новости

«Очень важно, что сборная будет участвовать в таких международных турнирах. Учитывая, что весь наш спорт сейчас находится в изоляции. Этот турнир — отличная возможность просмотреть талантливых, молодых футболистов. Такие турниры важны для того, чтобы сборная России жила», — цитирует Газзаева Sport24.

13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.

Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что УЕФА не возражает против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии.

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