Газзаев — о чемпионате CAFA: такие турниры важны для того, чтобы сборная России жила
- РИА Новости
«Очень важно, что сборная будет участвовать в таких международных турнирах. Учитывая, что весь наш спорт сейчас находится в изоляции. Этот турнир — отличная возможность просмотреть талантливых, молодых футболистов. Такие турниры важны для того, чтобы сборная России жила», — цитирует Газзаева Sport24.
13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.
Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что УЕФА не возражает против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии.