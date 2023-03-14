Узнать больше

Бестемьянова: с флагом или без — все знают, что выступают русские

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже может измениться.
Бестемьянова: с флагом или без — все знают, что выступают русские
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«Верю! Всё может меняться очень быстро. Ещё практически 1,5 года до них. Думаю, надо ехать. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Каждый спортсмен должен хорошо делать свою работу. Всё остальное — политика. Сделай всё, что ты умеешь, и тогда страна будет тобой гордиться», — цитирует Бестемьянову kp.ru.

13 марта Международный олимпийский комитет призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить