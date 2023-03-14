Бестемьянова: с флагом или без — все знают, что выступают русские
- Gettyimages.ru
- © Marco Marengo
«Верю! Всё может меняться очень быстро. Ещё практически 1,5 года до них. Думаю, надо ехать. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Каждый спортсмен должен хорошо делать свою работу. Всё остальное — политика. Сделай всё, что ты умеешь, и тогда страна будет тобой гордиться», — цитирует Бестемьянову kp.ru.
13 марта Международный олимпийский комитет призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.
В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.