Бестемьянова: с флагом или без — все знают, что выступают русские

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже может измениться.

«Верю! Всё может меняться очень быстро. Ещё практически 1,5 года до них. Думаю, надо ехать. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Каждый спортсмен должен хорошо делать свою работу. Всё остальное — политика. Сделай всё, что ты умеешь, и тогда страна будет тобой гордиться», — цитирует Бестемьянову kp.ru.

13 марта Международный олимпийский комитет призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.