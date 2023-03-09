Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер от международных соревнований.

«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта как элемент разрушения мирового спорта... Это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, как Винер отреагировала на своё отстранение на два года.