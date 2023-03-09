Узнать больше

Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер от международных соревнований.
Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России
  • РИА Новости

«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта как элемент разрушения мирового спорта... Это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, как Винер отреагировала на своё отстранение на два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить