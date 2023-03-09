Винер отреагировала на своё отстранение на два года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась об отстранении от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому», — приводит слова Винер «РИА Новости».

Она отметила, что необходимо продолжать работать и не обращать внимания на никакие санкции.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер сообщила, что российские спортсменки будут выступать на международных стартах в составе клубов.