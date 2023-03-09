Российские гимнастки получили предложения об участии в международных соревнованиях в составе клубов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что российские спортсменки будут выступать на международных стартах в составе клубов.

«То, что наших спортсменов отстранили от международных соревнований, как пишется и говорится, — нужно найти хорошее в плохом. Мы нашли, мы проводим серьёзные российские соревнования, где участвуют клубы, регионы. Их 87. Это намного лучше представительство, чем на чемпионате мира.

Мне запретили работать с федерациями, мы перешли на клубную систему, давно к этому стремились. Если к нам будут приезжать гимнастки, то в составе клубов. Мы тоже будем выезжать на международные соревнования, на которые приглашают клубы. Мы получили много таких приглашений не под эгидой FIG. Это сделано, чтобы мы могли выступать на этих стартах», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.

Ранее Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года.