Спортдир «Локомотива» рассказал про зарплату Дзюбы в клубе

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, как состоялся переход нападающего Артёма Дзюбы, а также о его контракте.

«Мы договорились о совместной встрече, поговорили, и очень быстро всё решилось. Артём хотел играть и доказывать, а мы искали качественного игрока. И деньги здесь были на 25‑м месте. Зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы «Локомотива», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. В дебютном матче за клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ) игрок отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:0).

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал во взрослой команде с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.

Ранее российский лыжник Иван Якимушкин ответил на вопрос, почему недавнее интервью Дзюбы посмотрело больше людей, чем соревнования на «Чемпионских высотах».