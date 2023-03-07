В Госдуме заявили, что надо рассмотреть вариант апелляции на отстранение Винер

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв с иронией отреагировал на дисквалификацию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.

«Это слишком жёсткий срок в данной ситуации. С учётом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG должна была как минимум учесть этот факт. И вот она, благодарность коллег, так скажем. Мы и так, конечно, никогда не ждём от них добра», — цитирует Свищёва РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Третьего марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года.

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко назвала законным отстранение Винер.