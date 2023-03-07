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Родионенко: отстранение Винер законно, надо уметь проигрывать

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко назвала законным отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер.
Родионенко: отстранение Винер законно, надо уметь проигрывать
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Безусловно, отстранение Ирины Винер законно. Наши преподносят, что это за высказывания после Олимпиады. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины», — цитирует Родионенко РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение Винер от работы на международных соревнованиях.

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