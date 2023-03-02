Шипулин — о возможном участии России на Олимпиаде: в наше время всё возможно

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказался о возможной участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Есть ли смысл нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом? Есть моё лично мнение, а есть мнение спортсменов. Как только у нас будет одно мнение, то мы обязательно его озвучим. Верю, что мы будем на Олимпиаде? В наше время всё возможно», — цитирует Шипулина «Спорт-Экспресс».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Дмитрий Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.