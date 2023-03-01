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Дивеев: разговоры с Чаловым о Европе после «Базеля» дали понять, что мы ничем не хуже

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о впечатлениях нападающего армейского клуба Фёдора Чалова после аренды в «Базеле».
Дивеев: разговоры с Чаловым о Европе после «Базеля» дали понять, что мы ничем не хуже
  • РИА Новости

«Чалов после возвращения из «Базеля» сказал, что в Европе вообще нечего бояться, что всё почти то же самое. Да, скорости другие. Но разговоры с Федей дали мне понять, что мы ничем не хуже», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

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