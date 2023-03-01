Дивеев: разговоры с Чаловым о Европе после «Базеля» дали понять, что мы ничем не хуже
- РИА Новости
«Чалов после возвращения из «Базеля» сказал, что в Европе вообще нечего бояться, что всё почти то же самое. Да, скорости другие. Но разговоры с Федей дали мне понять, что мы ничем не хуже», — цитирует Дивеева «Чемпионат».
24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.
Ранее Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.